Em reunião com moradores do bairro Planalto de Cacoal, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB) firmou compromisso de, caso for eleita, viabilizar as obras de asfaltamento da via principal, e outras ruas do bairro.

“Vocês sabem que eu trabalho, e vou honrar com vocês este compromisso de fazer este asfalto”, assegurou, complementando que, após fazer levantamento, confirmou que a pavimentação do bairro não está prevista no Projeto “Tchau Poeira” do Governo do Estado.

No encontro, Glaucione lembrou que fez o mesmo compromisso com moradores dos bairros Lavrama e Canelinha, que também sofrem com a falta de asfaltamento. “Se vocês me elegerem, vamos colocar os insumos e materiais na melhor Usina do estado, que foi implantada na minha gestão como prefeita de Cacoal, e trazer o asfalto para vocês assim que assumir o mandato”, reforçou, sendo aplaudida pelas famílias presentes.

Na reunião, que contou com a participação da irmã dela, a candidata a deputada federal Claudia pelo mesmo partido, Glaucione lembrou que como chefe do Executivo do município, intermediou na abertura do Loteamento Planalto, fez a regularização das ligações de energia elétrica, serviços de patrolamento e cascalhamento nas ruas, viabilizou abastecimento de água por caminhões adquiridos na sua gestão, e outros benefícios em favor das famílias que residem no bairro.

Infraestrutura

Os serviços de infraestrutura é uma das principais marcas de Glaucione. Só na área conhecida como quadrilátero central de Cacoal, foram quase 15 quilômetros de asfaltamento realizados em sua gestão como prefeita. Vários bairros também receberam obras da mesma natureza, “e com asfalto com qualidade e durabilidade para a população”, ressalta a candidata, que sempre faz questão de enumerar os serviços que englobaram as obras de drenagem e macrodrenagem realizadas no município como: pavimentação com canalização de minas d’água, córregos com manilhas e bocas de lobo, além da recuperação asfáltica, cascalhamento; blocos sextavados (bloquetes), construção de galerias, meios-fios, sarjetas, bueiros, e calçadas.

Como prefeita de Cacoal, Glaucione investiu um total de mais de R$ 100 milhões em obras na cidade, e deixou outros R$ 150 milhões em convênios com recursos na conta da Prefeitura.