De acordo com a abordagem estimulada da pesquisa, há um empate técnico triplo entre os candidatos ao Senado Jaqueline Cassol (PP), Mariana Carvalho (Republicanos), com 21%, também com 21%, e Expedito Júnior (PSD), com 20%.

O instituto ouviu 1.000 pessoas nos dias 13 e 14 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Record TV e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-02461/2022.

>>>Veja a lista completa abaixo: