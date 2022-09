O candidato a deputado federal Rafael Maziero (MDB) foi o quinto a participar, na noite desta quarta-feira, 14, de uma série de sabatinas organizadas em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Entre vários assuntos, Maziero fez um compromisso com o setor educacional rondoniense.

“Faço um compromisso com a Educação do nosso município e do Estado de Rondônia. De estar vigilante porque conheço todas as escolas estaduais e municipais Vilhena. Conheço a realidade de professor que está dando aula, 40% na sala, e não tem ar condicionado na sala. Todo esse estresse psicológico faz com que os nossos professores entrem em depressão, sem acompanhamento, e tenham uma vida escolar comprometida. Faço um compromisso de valorização destes profissionais, através de capacitação. Tem em Vilhena um índice alto de evasão escolar. Não temos creche em tempo integral. Precisamos criar bons alunos e investir em primeira infância”, destaca.

A sabatina – que contou com participação do advogado Castro Lima, o empresário Luiz Bandeira e o Coronel da PM João Moreira Bonfim – ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, sendo retransmitida pela página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

Conforme o cronograma, o candidato a deputado federal Wiveslando Neiva será o sabatinado de segunda-feira, 19; Salatiel Rodrigues na quarta-feira, 21; Jaqueline Fernandes na sexta-feira, 23, e Rosani Donadon na segunda-feira, 26.

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA:

