Hoje em dia existem todos os tipos de nichos de sites de relacionamento. E se existem sites com foco em pessoas divorciadas, pessoas poligâmicas ou que gostam de Rock, por que não um site de relacionamento para agricultores? Foi exatamente isso que pensou o Kismia ao lançar este serviço.

Até porque, a vida de um agricultor é bastante peculiar, e na maioria das vezes pode não ser muito compatível com a vida urbana nas grandes cidades. É claro que existem exceções, sempre, mas se você está procurando um site de relacionamentos deste tipo, é porque quer alguém que viva a mesma realidade que a sua.

Você já usou um site de relacionamentos? Algumas dicas básicas

Vivendo numa zona rural, é comum que muitas pessoas nunca tenham usado um app de relacionamento, já que não existem tantas pessoas num raio próximo para conhecer, e esta demanda acaba sendo menor nestes lugares. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas para você se habituar a este ambiente:

Você encontrará gente de todos os tipos e lugares

Uma das coisas mais legais e peculiares de um site de relacionamentos é que você tem a possibilidade de conhecer universos e realidades totalmente diferentes da sua. Mas calma, isso não significa que você só vai encontrar gente diferente…basicamente, você vai encontrar o que está procurando, é só olhar com calma e dedicação.

O respeito é uma regra universal

Por mais que exista uma distância física e até mesmo emocional em relação às pessoas que estão do outro lado da tela, já que você não as conhece, é importante que você lembre que esta pessoa tem sentimentos e emoções igual a você. Portanto, respeitar o próximo é uma regra de ouro no Kismia e em qualquer outro site de relacionamento.

Uma boa conversa é o início de tudo

Tente não ir direto ao interesse físico pela outra pessoa, demonstrando curiosidade e realmente se interessando sobre os atributos do caráter e do interior da pessoa com quem esteja conversando. Uma boa conversa é sempre garantia de uma relação respeitosa e de admiração mútua.

É seguro utilizar um site de relacionamentos?

A segurança depende unicamente do usuário e não da plataforma. Isso porque qualquer rede social é uma porta aberta em potencial para pessoas mal-intencionadas.

Sendo assim, é importante que você tenha o bom-senso de fazer uma apuração prévia de quem é a pessoa com quem está conversando, pedir outras redes sociais para conferir sua identidade e conversar, de preferência, por aplicativos de mensagem onde você tenha acesso ao seu número de telefone.