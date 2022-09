Confirmando as previsões anteriores, dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram algumas chuvas foram registradas na região Central do país nas últimas 24 horas.

Ainda não se trata do retorno da estação chuvosa, mas já levam alívio para áreas de produção que há algumas semanas vem sofrendo com altas temperaturas e tempo muito seco.

Segundo dados coletados nas estações meteorológicas do Inmet, foram registradas chuvas no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e extremo sul de Minas Gerais. As chuvas ainda acontecem de forma irregular e com acumulados entre 15mm e 20mm.

Veja o mapa de precipitação acumulada nas últimas 24 horas:

Fonte: Inmet

Para os próximos dias, as previsões estão otimistas para áreas de produção. O modelo de previsão estendida, atualizado nesta manhã pela Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) mantém a previsão de umidade nessas áreas nos próximos sete dias, além de indicar a formação de um novo canal de umidade a partir do dia 24.

No período entre 16 e 24 de setembro, o modelo norte-americano sinaliza chuvas entre 20mm e 30mm no Centro-Sul do Brasil, com destaque para as chuvas que ainda são previstas para o Rio Grande do Sul.

A partir do dia 24, o modelo prevê chuvas abrangentes e com bons volumes na região Central do país, com precipitação de até 60mm em alguns pontos. Reduz o volume de chuvas no centro-sul do Rio Grande do Sul, conforme já era indicando anteriormente devido a atuação do fenômeno climático La Niña.

Já para a região do Matopiba, a tendência é que o tempo continue muito seco, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, a condição ainda fica dentro do esperado pela média histórica, já que as chuvas demoram um pouco mais para chegar até essa região.

“As próximas semanas serão marcadas por essa fase de transição entre as estações. A primavera começa no próximo dia 22. Os modelos mostram que as chuvas começam a chegar aos poucos, ainda podendo manter irregularidade, com previsão do retorno efetivo da estação chuvosa se firmar no mês que vem”, afirma.

Veja o mapa de previsão estendida para todo Brasil: