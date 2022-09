Destinadas à acomodação de torcidas em competições esportivas e de público para eventos diversos, as arquibancadas são projetadas levando em consideração, principalmente, o conforto e a segurança de todos. Em Rondônia, a Concreaço da Amazônia se tornou uma referência na fabricação deste tipo de estrutura, concebida basicamente para prover assentos em degraus.

“Uma arquibancada pode ser planejada em vários tamanhos e diferentes configurações. Tudo depende para qual atividade ela será destinada, o espaço disponível, o número de espectadores que se pretende alcançar e, claro, os recursos financeiros disponíveis, explica o diretor da Concreaço, Antônio Bisconsin.

Segundo o engenheiro civil da empresa com sede em Cacoal, Paulo Roberto Rodrigues, o material mais comum para a construção de arquibancadas é o concreto pré-moldado, especialidade da Concreaço.

“A estrutura se compõe de fundações, pilares, vigas de sustentação e travamento e das arquibancadas propriamente dita. Elas podem ter cobertura ou não, dependendo de especificação em projeto. Na Concreaço, já executamos diversas arquibancadas pré-moldadas. A maior arquibancada foi a do Estádio Aglair Tonelli em Cacoal. Atualmente estamos fabricando a ampliação do estádio e brevemente iniciaremos as obras no local”, destaca o engenheiro.

O projeto da arquibancada do Estádio de Cacoal foi elaborado por técnicos da Prefeitura Municipal e executado pela Concreaço após vencer a licitação pública para a execução da obra. Além do Estádio Aglair Tonelli, a empresa foi responsável pela execução das arquibancadas do Centro Esportivo de Cacoal e do Estádio Municipal de Nova União.

Neste tipo de construção, conforme explica o engenheiro civil Paulo Rodrigues, é muito importante um projeto estrutural bem elaborado, controle de qualidade nos materiais empregados e utilização de mão de obra especializada na montagem dos elementos pré-moldados.

“Quando o cliente faz o pedido de uma arquibancada, às vezes ele não tem projeto. Então temos uma equipe preparada para desenvolvê-lo em função da capacidade de pessoas, espaço necessário, ensaio do solo para fundação, projeto estrutural e projetos complementares, como elétrico, hidrossanitário, da cobertura metálica e aprovação no Corpo de Bombeiros. Alguns clientes já trazem o projeto arquitetônico pronto, neste caso só desenvolvemos o projeto estrutural. Mas estamos preparados para atender os clientes em todas as etapas”, ressalta.