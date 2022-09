Agora é oficial: o prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (PODEMOS) irá concorrer a eleição suplementar de 30 de outubro para tentar permanecer no cargo.

A decisão foi tomada na noite desta sexta-feira, em convenção realizada pela legenda, a qual contou com a participação de representantes do PMN, PP e Avante, partidos que também se manifestaram no sentido de compor aliança com Ronildo.

No entanto, ainda não ficou definido o nome do companheiro ou companheira de chapa de Macedo, o que deve ser anunciado em breve.

A tendência é que o escolhido seja indicado pelo PP.