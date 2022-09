Em visita ao Cone Sul esta semana, o deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PL) esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, e afirmou que “chegou o tempo de colher os frutos de nosso trabalho, e estou muito satisfeito com a recepção com que a população tem me recebido”.

O deputado explicou que, apesar de ser natural de Porto Velho, trabalhou pelo Estado todo, e tem emendas encaminhadas para vários municípios, voltadas para educação, esporte, saúde, infraestrutura, apoio ao setor produtivo “e muito mais”.

Eyder também destacou ter trabalhado com afinco na defesa de pautas conservadores e de defesa das tradições e dos valores familiares e cristãos na Assembleia Legislativa (ALE), e que para um eventual segundo mandato, manterá esta conduta de ação, “encaminhando recursos para o Estado todo e lutando pela ética e moralidade no Poder Legislativo”.