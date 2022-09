A Polícia Federal participou nesta semana, a convite da Polícia Civil do estado de Rondônia, do Encontro Amazônico de Delegacias de Repressão a Roubos e Furtos (EADERF), no período de 13 a 15 de setembro de 2022 na cidade de Ouro Preto do Oeste, Rondônia.

O evento institucional teve a finalidade de promover o debate sobre temas fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos de investigação em crimes de atribuição dessas Delegacias Especializadas, como ações operacionais envolvendo grupos fortemente armados, especialmente aqueles que atuam na modalidade criminosa conhecida como “novo cangaço” e teve a participação de policiais civis de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso, além da Polícia Federal.

Além da participação de vários Agentes Federais atuantes nesta área, o evento contou com a presença do Superintendente Regional da Polícia Federal, Rafael Fernandes Souza Dantas, que também fez uma palestra, e do Diretor Executivo da Polícia Federal de Rondônia, Rafael Arakaki.