No dia 15 de outubro a Associação Assistencial São Daniel Comboni (Assdaco) realiza a 8ª edição do Leilo Show, um leilão de gados cujo objetivo principal é levantar recursos para a garantia do tratamento e das ações de prevenção ao câncer realizadas em Cacoal e todo o estado de Rondônia.

Com início às 9h30, o leilão da Assdaco será transmitido ao vivo pelo Youtube, no canal da Assdaco (@hospitaldanielcomboni), diretamente do auditório da Clínica Anga. Todo o valor arrecadado será utilizado pela Associação em prol Centro Oncológico, que atende pacientes de diversas cidades, inclusive de estados vizinhos.

Doação – Além da doação de animais para o leilão, qualquer pessoa pode contribuir com a realização do Leilo Show e também com o trabalho desenvolvido pela Assdaco ao longo de todo o ano, por meio do PIX: 06.052.929.0001-40, ou através de transação bancária (Ag. 3271 – C.C 929930 / Sicoob Credip).

“O Leilo Show é mais uma ação solidária que visa converter os recursos arrecadados em ações a favor do tratamento de pacientes com câncer e também para ações voltadas à prevenção da doença. Neste ano o leilão acontece de forma online, com transmissão ao vivo pelo Youtube, no canal da Assdaco”, reforça a presidente da Associação, Vera Travain.

Por toda a área rural, captadores de gado estão se dedicando para fomentar as doações. Qualquer pessoa que queira doar animais para esta causa pode entrar em contado com a coordenadora dos leilões da Assdaco, Aparecida de Miranda (Cidinha), o telefone é o (69) 98471-6629.

ASSDACO

A Associação Assistencial São Daniel Comboni surgiu em novembro de 2003 com o objetivo de administrar o Hospital São Daniel Comboni. A principal missão da Assdaco é manter, sempre em primeiro lugar, a prevenção ao câncer, valorizando a qualidade de vida, com aprimoramento constante de recursos humanos em campanhas de prevenção.