O candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça (Republicanos) visitou na manhã de ontem o Mercado Central de Porto Velho, onde conversou com vários permissionários que exploram financeiramente o local, que é de propriedade do Município.

O local passa hoje por melhorias, mas, segundo os donos de box, o mercado precisa passar por outra grande reforma. Fogaça aproveitou a ida ao local, como vereador de Porto Velho, para fiscalizar as obras que estão sendo realizadas no antigo terminal.

O mercado central, segundo o vereador é um patrimônio histórico da cidade, e por onde circulam centenas de pessoas diariamente, inclusive turistas que chegam à cidade, a exemplo do Mercado do KM 1.

“São prédios antigos que estão passando por reformas e os permissionários terão de mudar seus pontos de atendimento para o antigo terminal de Integração do Cai N´Água. Meu compromisso com a categoria, como deputado estadual eleito, é melhorar as condições de trabalho no local.”, disse.

Segundo Fogaça, o uso diário e a movimentação intensa do mercado por frequentadores contribuem para sua rápida deterioração e muitas vezes, os reparos não acontecem a contento.

“Os maiores problemas relatados pelos permissionários são as condições sanitárias do local. O Mercado Central é bem localizado, boxes bem distribuídos, muito bem frequentado, mas sofre muito com questão e esgotamento. Vamos lutar, inclusive como vereador, para que essa reforma sane esse problema e cause poucos danos ao comércio de mercadorias”, ressaltou.

ZONA LESTE

À tarde, o vereador Everaldo Fogaça recebeu várias lideranças em seu comitê, interessadas em aderir à campanha e contribuir para o trabalho de divulgação nessa reta final de período eleitoral.

JK

À noite, Everaldo participou de outra grande reunião no bairro JK, onde falou sobre suas propostas e reafirmou o seu compromisso com os moradores da zona leste da cidade.