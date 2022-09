O MDB vilhenense desistiu da pretensão de ter candidato a prefeito de Vilhena na eleição suplementar, mas irá lançar a vice-prefeita na chapa de Paulinho da Argamazon (Republicanos).

A decisão foi tomada em convenção realizada na noite desta sexta-feira, 16, sob o comando do presidente do diretório municipal, Rafael Maziero, no último dia de prazo para a realização de convenções com foco no pleito municipal.

O partido indicou Aline Leon como candidata a vice-prefeita na composição com o Republicanos.

Até a manhã de hoje era praticamente certo que a legenda teria candidatura própria na cabeça de chapa, mas uma reviravolta inesperada levou a mudança de planos.

“Mas estamos firmes no propósito de trazer renovação e novos tempos para a política local, e apostamos com muita convicção neste projeto com o qual buscaremos tal objetivo junto com o partido Republicanos”, disse o presidente.

A chapa vai se chamar “Pelo Bem de Vilhena”.