Mais de 60 médicos participam nesta semana do curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS) promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero).

Em Cacoal a turma finalizou a capacitação na terça-feira e nesta sexta-feira médicos de Vilhena iniciam o curso que segue até sábado.

A instituição contratada foi o Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas (CTSEM), certificadora habilitada pela American Heart Association (AHA). Dividida em aula técnica e teórica, a programação conta com toda a estrutura necessária para a aplicação das práticas na capacitação. “Só temos a agradecer pela oportunidade de ter tido um curso de excelência na nossa cidade. A satisfação foi unânime entre os participantes e de muita valia”, ressaltou a secretária da delegacia regional de Cacoal, a médica Claudinéia Fernandes da Silva.

Com o apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado de Rondônia (Soceron), o foco do treinamento é a identificação e atuação em situações de risco de vida imediata, principalmente relacionada a problemas ventilatórios e circulatórios. “Temos certeza que com mais essa habilitação os profissionais do nosso Estado dedicarão atendimento com mais qualidade para nossa população”, ressaltou a presidente do Cremero, Ellen Santiago, que participou da abertura das atividades em Vilhena.