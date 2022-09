O candidato a deputado estadual José Nilton Carneiro (PMN), conhecido como “Nilton Maranhão”, está buscando chegar à Assembleia Legislativa fazendo uma campanha com recursos próprios, sem contar com suporte financeiro do Fundo Partidário ou grandes contribuições.

Apesar disso, ele está otimista, e fazendo uma leitura bem particular do processo eleitoral em curso, no qual acredita que o aspecto econômico da campanha “não ajuda, e pode até mesmo atrapalhar as candidaturas milionárias, pois o eleitor espera mesmo é sinceridade e confiança por parte dos políticos”, argumenta.

Com campanha organizada em cerca de trinta cidade, contando com a disposição e o trabalho de amigos e voluntários, ele tem se apresentado como alguém interessado em interceder pelo povo nas áreas da saúde, educação e apoio ao setor produtivo, “estando sempre aberto a atender sugestões e propostas apresentadas pelo povo que tenham viabilidade de execução e atendam a coletividade”.

O candidato garante aos seus interlocutores que será um parlamentar altamente compromissado com o mandato, e que se alcançar o objetivo se dedicará ao máximo às causas da população de Rondônia, “como muito trabalho e disposição para dar o meu melhor na Assembleia Legislativa”.