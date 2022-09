O Ministério Público de Rondônia (MP) esteve reunido na última quarta-feira, 14, com gestores do Município de Vilhena para solicitar urgência na resolução de problemas existentes em obras de implantação de drenagem profunda e pavimentação nos bairros Alto dos Parecis e Barão do Melgaço I.

Ainda não concluído, o serviço tem gerado transtorno aos moradores e comunidades do entorno, motivo pelo qual vem sendo acompanhado pelo MP.

A reunião foi conduzida pelo Promotor de Justiça Welson da Costa Rodrigues e teve a presença do prefeito da cidade, Ronildo Macedo, de secretários municipais de Obras e Planejamento, bem como da Procuradoria do Município e fiscais de Obra.

Na ocasião, o integrante do MP destacou que os problemas constatados nas obras já haviam sido objeto de análise e notificação recomendatória anterior. Observou, no entanto, que, mesmo após a notificação recomendatória, as deficiências anteriormente identificadas não foram resolvidas, o que foi confirmado por nova diligência realizada pelo oficial do MP, bem como pelas diversas reclamações recebidas da população que reside naqueles bairros.

URGÊNCIA

O Promotor de Justiça solicitou urgência na adoção de providências visando à manutenção das vias de acesso, criação de rotas alternativas e tapamento de valas sem atividade, a fim de eliminar o desconforto anormal que aquela população tem vivenciado.

Ainda, no encontro, o MP ressaltou a necessidade de se solucionar, junto à empresa contratada, a mora no cumprimento do cronograma de execução, bem como a importância de se aplicarem as penalidades previstas no contrato administrativo.

Os gestores municipais se comprometeram a priorizar a resolução dos problemas identificados e apresentar ao MP os resultados das providências implementadas.