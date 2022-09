“Rondônia precisa manter um ritmo de desenvolvimento econômico para gerar novos empregos, mais oportunidade e renda para as famílias. Assim, é fundamental a participação ativa e constante do Governo Federal neste processo. Para que os investimentos certos sejam destinados a Rondônia, é necessário que haja representantes capacitados e com experiência na busca pelo recurso, a fim de que as perspectivas econômicas sejam de fato alcançadas e o Estado possa caminhar de modo eficiente para o novo ciclo econômico, que é a industrialização”. Foi com essas palavras que a candidata a deputada federal, Rosani Donadon, defendeu sua candidatura durante conversa com lideranças do Cone Sul nesta semana.

Rosani tem percorrido diversos municípios do Estado apresentando suas propostas e falando sobre a necessidade que Rondônia tem de um deputado federal atuante, principalmente no Cone Sul de Rondônia, que é o berço do agronegócio.

Para Rosani Donadon, um deputado federal tem que estar a par do cenário sociopolítico para que intervenha de modo operante em benefício dos municípios. “Os próximos anos são primordiais para o futuro da nossa economia. Precisamos garantir projetos importantes que vão estruturar nossos municípios para que possamos seguir em frente com o nosso processo de desenvolvimento social”, destacou a candidata.

Questionada sobre quais projetos ela se refere, Rosani exemplificou contextualizando com a saúde pública. “Rondônia não pode depender exclusivamente de Porto Velho para garantir média a alta complexidade às pessoas. Com recursos federais, podemos descentralizar o atendimento à população, inaugurar hospitais que estão empacados há anos, reformar e ampliar os já existentes e desobstruir as filas de espera. Assim vamos ter maior fluidez nos atendimentos e as pessoas não vão precisar passar horas na fila esperando, e em alguns casos até meses em busca de uma cirurgia. Precisamos agir e o momento é agora”, defende.

Sobre educação, a candidata faz coro a uma reclamação antiga de empregadores. “Há vagas de trabalho, mas falta qualificação profissional e sobra gente correndo atrás de emprego. É possível mudar esse cenário, fazer diferente e capacitar o cidadão para que o rondoniense tenha condições de assumir responsabilidades profissionais muito maiores. O povo de Rondônia tem capacidade, e eu enquanto deputada federal vou provar isso estruturando nossa rede de educação apoiando com recursos a ampliação de cursos de capacitação, graduações e cursos técnicos a fim de elevar o nível profissional de nossa gente”, garante.

Sobre infraestrutura, Rosani Donadon diz que este é o ponto-chave de atuação de um deputado federal. “Um prefeito sozinho, por mais bem intencionado que seja, não tem condição de oferecer à população infraestrutura necessária para atender a demanda atual e garantir o desenvolvimento do município que comanda. Um deputado federal tem. Entendo, ainda, que o desenvolvimento da região sul de Rondônia está fundamentada na pavimentação da BR-174 (que liga Vilhena a Juína) e também na conclusão urgente da pavimentação da ‘Rodovia do Boi’. Tenho condição de auxiliar nesses processos enquanto deputada federal”, pontua.

Concluindo sua fala, Rosani Donadon diz que pretende atuar junto à JBS e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para cadastrar o frigorífico de Vilhena a fim de exportar carne para o mercado chinês, processo conhecido como “Boi China”. “A arroba do boi fica R$ 5 a mais valorizado para o pecuarista e isso significa mais renda aos produtores e mais arrecadação em função de maior produção. Para promover melhoria da saúde e ação social, é preciso recurso e com mais produção e menos impostos é possível realizar”, propõe.

De acordo com a candidata a deputada federal, o estímulo à produção é a fórmula que Rondônia precisa para continuar se desenvolvendo.