O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou no final da tarde desta sexta-feira, 16, a candidatura do senador Acir Gurgacz, restituindo todos os direitos políticos e permitindo à candidatura fazer uso do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

Com isso, o senador Acir Gurgacz mantém sua candidatura à reeleição nas ruas, na internet e também no rádio e na televisão.

Para o senador Acir, que hoje fez caminhadas e visitas à diversas empresas em Ji-Paraná, essa é uma conquista importante para que ele possa prestar contas de seu atual mandato e também apresentar as propostas para um novo mandato senatorial. “Conseguimos trazer muitos recursos para Rondônia e avançar em políticas públicas importantes para nossa gente e nossa economia, por isso estamos em campanha por mais um mandato”, salienta Acir.

O senador Acir Gurgacz já destinou mais de R$ 1 bilhão para obras e ações em todos os municípios de Rondônia. Acir conseguiu viabilizar obras importantes, como a duplicação da BR-364 na travessia urbana de Ji-paraná, com a construção de um viaduto e vias marginais; a construção de 25 Unidades Básicas de Saúde em diversos municípios; a construção de duas escolas modelo para educação de tempo integral e a distribuição de máquinas e equipamentos para todas as prefeituras.

O senador Acir Gurgacz disse que continua firme na campanha e conclamou os militantes dos partidos da Frente Democrática e todas as pessoas que apoiam sua candidatura para reforçarem a campanha nesses últimos 15 dias. “Nossa candidatura está firme e forte, e vamos todos pras ruas e redes sociais multiplicar o voto. Vamos fazer a grande virada e garantir um presente e um futuro melhor para nós, nossos filhos e netos”, disse Gurgacz.