O candidato a deputado federal pelo partido União Brasil, Elias Rezende, caso seja eleito para representar os rondonienses na Câmara Federal pelos próximos quatro anos, reforça que uma de suas principais propostas é a recuperação das rodovias e duplicação total da BR 364.

O ex-diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, explica que conheceu a peculiaridade do Estado de Rondônia, quando esteve à frente do Departamento.

“Diversas regiões do Estado foram atendidas com obras que impactaram a vida dos rondonienses. Boas estradas e pontes significam menos tempo de viagem, menos prejuízos e acidentes. Além disso, nas nossas rodovias são transportadas diariamente toda a produção do Estado. Boas estradas são sinônimo de mais saúde, educação e de uma economia forte”, comentou.

Sobre a BR-364, Elias Rezende, enfatiza que levantará a bandeira da duplicação total da rodovia federal. “Não podemos aceitar que o principal corredor de escoamento da produção do Brasil não seja totalmente duplicado. A BR-364 hoje é considerada a rodovia da morte, precisamos da duplicação de Vilhena a Porto Velho para salvarmos vidas e reduzirmos o tempo de viagem”, finalizou.