O nome do empresário e ex-secretario de agricultura do município de Vilhena, Jair Natal Dornelas (PTB), foi confirmado para concorrer o pleito suplementar.

Na quarta-feira, 14, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) realizou sua convenção municipal, afirmando que não terá filiações e seguirá uma campanha independe.

A convenção contou com autoridades do partido e aliados políticos, entre os presentes na convenção, presidentes de varias associações rurais do município de Vilhena que prestaram apoio incondicional a candidatura do empresário.

Foi a primeira vez que um partido fez a convenção na área rural de Vilhena e ocorreu na Cooperfruto, salão da associação Apronvida, na BR-174, km 12, sendo marcada pelas constantes intempéries causando queda de energia.

Em seu discurso, Jair se apresentou como defensor da área rural e ressaltou que não vem como um aventureiro, e sim com muita responsabilidade e propostas para uma cidade melhor, produtiva e desenvolvida. Ele “cutucou” velhos clãs da politica vilhenense. “O povo não quer mais promessas, quer ação, resultados sólidos, como mostramos que podemos fazer. O exemplo disso foi quando estivemos a frente da Semagri e mudamos a historia da área rural deste município”, disse.

Para ele, “essa velha política, feita na força, na maldade, na perseguição, uma disputa de poder que só nos faz retroceder no progresso da nossa cidade. O povo não aguenta mais esse tira e põe de prefeitos. Esse ritmo ganancioso de puxar o tapete do outro por poder”, disparou.

Jair confirmou que fez visitas a dois empresários e aguarda resposta, e afirma que seu vice vira da classe empresarial do município de Vilhena. “É um movimento vindo da área rural que está adentrando na área urbana com o comércio se adaptando. O comércio também esta se empenhando nessa campanha e unindo forças para a mudança do nosso município. Nós somos a esperança. Se a oportunidade foi dada é porque alguém superior nos confiou essa missão e é uma missão nossa, de todos nós”, declarou.