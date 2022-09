Com o encerramento das convenções nesta sexta-feira, 16, visando a eleição suplementar municipal marcada para 30 de outubro, onze partidos se apresentaram para a disputa, que por ora está definida para ser travada entre cinco concorrentes à principal cadeira da prefeitura de Vilhena.

Por enquanto, apenas duas das chapas estão definidas e, nos próximos dias, partidos e alianças se organizam para definir três candidaturas a vice-prefeito.

Os partidos que vão concorrer às eleições são o PP, Podemos, PMN, Avante (estes agregados em aliança); PSC aliado ao PV; PL junto com PSD; Republicanos em aliança com o MDB; e o PTB disputando isoladamente.

As composições de chapas já definidas são as seguintes: Raquel Donadon (PL) com Ronaldo Fanta (PSD), sendo ela a candidata a prefeita e ele concorrendo a vice; Paulinho da Argamazon (Republicanos) e Aline Leon (MDB), sendo ele na cabeça e ela como vice.

Ainda sem definição do nome do candidato a vice-prefeito estão o PTB, que vai com Jair Dornelas; Ronildo Macedo (composição Podemos, PP, PMN e Avante), cujo parceiro deverá vir do PP; e Gilmar Rodrigues, da coligação PSC/PV.

Cabe ressaltar que os nomes dos candidatos podem ser alterados até o dia 20 de outubro, portanto é possível que se promovam mudanças, dependendo do resultado das eleições gerais do próximo dia 2.

A partir da semana que vêm, o Extra de Rondônia promove uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vilhena.