O ex-presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSD), está percorrendo o Estado de Rondônia com a sua candidatura a deputado estadual, “buscando não apenas conquistar votos, mas também levantando demandas para elaboração de um projeto de trabalho focado na resolução de demandas e atendendo as necessidades da comunidade”.

Em visita ao Extra de Rondônia, ele falou um pouco a respeito de sua vida, marcada por muita luta e trabalho na área de oficinas e transportadora, e marcada por uma tragédia pessoal, que foi a perda de um filho ainda criança, “porém aceitando a vontade de Deus e tirando lições para a vida a partir deste acontecimento”.

Oliveira também avaliou sua passagem pela Câmara Municipal, “que foi marcada pela austeridade na gestão financeira como nunca havia acontecido antes, além do investimento na construção do prédio novo e até mesmo a condução da administração municipal por pouco mais de 60 dias, com o afastamento da prefeita da época, conduzindo o processo de sucessão suplementar daquele momento de forma segura e tranquila”.

Adilson também anumerou ações que intermediou com deputados estaduais e com a bancada federal o aporte de verbas através de emendas e muitos investimentos nos mais variados setores da administração pública.

Ele tem muitos projetos entabulados para eventual mandato na Assembleia, focando em saúde, regularização fundiária, setor produtivo, transportes, BR-174, infraestrutura, elaborados a partir de demandas que captou com a comunidade, focando no desenvolvimento e nas melhorias das condições de vida da população. “Serei um parceiro dos municípios do Cone Sul e do Estado de Rondônia”.