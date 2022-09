Adenilson Gonçalves Ferreira, de 28 anos, morreu na noite de sexta-feira, 16, após perder o controle da motocicleta que pilotava em um quebra-molas recém-instalado na Avenida Integração Nacional (BR-435), em Cerejeiras, saída para Colorado do Oeste.

Na queda, a vítima sofreu fraturas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada hospital São Lucas.

Informações dão conta que no mesmo lugar já ocorreram dois acidentes graves, sendo um com morte no local, antes da instalação do quebra-molas.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção.

O corpo da vítima foi encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia. Depois será transladado para Cerejeiras, onde a partir das 15h de hoje será velado na capela municipal.