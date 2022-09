A candidata à reeleição a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), participou de grande reunião, na noite desta quinta-feira, 15, no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste onde recebeu o apoio da população a sua candidatura.

A reunião contou com a presença do candidato a vice-governador Sérgio Gonçalves, do prefeito professor José Ribamar, do vice João, e os vereadores Baiano Leiteiro, Fabão e Bula Spanhol , apoiadores e da população em geral que demostrou apoio e carinho a Rosangela Donadon.

“Agradeço de coração o apoio da população. Estou muito feliz com a nossa campanha, com o grande número de adesões que recebo a cada dia. Isso mostra que a população reconhece o trabalho que tenho realizado em prol de desenvolvimento de Colorado do Oeste, do compromisso que tenho em fazer ainda mais por nossa população”, destacou Rosangela.

Durante a reunião, Rosangela Donadon reforçou o compromisso de seguir trabalhando em parceria com os municípios, ressaltando que destinou mais de R$ 10 milhões para Colorado do Oeste, que foram investidos nas áreas da saúde, social, infraestrutura, agricultura e esporte melhorando assim a qualidade de vida da população.