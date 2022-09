Com a experiência de quem já participou de outras disputas eleitorais, o candidato a deputado estadual Marco Aurélio Vasques (PL), conhecido como “Drº Vasquez”, atualmente morando em Cacoal, está mais uma vez percorrendo o Cone Sul buscando consolidar seu projeto eleitoral deste ano.

Ele esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, ocasião em que falou deste momento da sua campanha.

Tendo muito conhecimento e influência na região em virtude de seu trabalho na área de saúde tanto em Vilhena quanto em Cacoal, Vasquez apresenta uma pauta de ações voltadas justamente para o setor que domina, o qual em sua análise está defasado e carente de organização e gestão no que diz respeito a reponsabilidade do Estado e fiscalização por parte dos deputados estaduais.

“Por isso, é preciso renovar. A sociedade rondoniense precisa usar a sua capacidade de promover a mudança através do voto, colocando nos cargos pessoas realmente preparadas e dispostas a fazer a diferença. Na área da saúde eu posso falar como profissional do setor e com base em minha experiência de gestão que Rondônia regrediu nos últimos anos, o que traz dor e sofrimento à população”, avalia.

O candidato se apresenta como alternativa para ser um elemento capaz de promover as mudanças através de ações parlamentares, interagindo perante o governo estadual no sentido de mudar o sistema. “Temos de investir na regionalização, com o fortalecimento de polos nas principais cidades do interior, onde Estado e Município atuem em parceria, com cada um cumprindo suas responsabilidades institucionais, minimizando as demandas e proporcionando soluções à população. E tenho preparo e conhecimento para propor essas intervenções, realizando audiências públicas e sendo um interlocutor entre as esferas de poder e também delas com a população”, argumenta.

Apesar de ter como foco principal as pautas da saúde, o candidato garante ter planos para outras demandas da administração pública, caso do setor produtivo, geração de emprego e renda, educação, qualificação profissional, assistência social e segurança pública. “Vamos trabalhar focados, de forma profissional e dentro das atribuições do mandato que estamos pleiteando, conduzindo nossas ações de forma produtiva e buscando o enfrentamento dos problemas que afligem a nossa população, sem deixar de lado a busca por investimento e pelo devido cumprimento de seus deveres da parte do Poder Executivo em todos os níveis”, garante.