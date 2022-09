O candidato ao senado federal pelo PSD, Expedito Junior, afirmou que se eleito defenderá a emancipação política dos distritos de União Bandeirantes, Ponta do Abunã e Extrema, todos de Porto Velho.

De acordo com Junior, estas localidades são economicamente independentes e possuem condições favoráveis para se tornarem municípios uma vez que as distâncias entre a capital são enormes, inviabilizando soluções com a rapidez que aquelas populações esperam, particularmente em relação às decisões sobre as políticas públicas.

Para que estes distritos sejam desmembrados de Porto Velho é necessário um Projeto de Lei oriundo do Congresso Nacional que permita a criação de novos municípios. “Como senador farei a articulação com o Congresso e a Assembleia Legislativa de Rondônia para mobilizar não somente os projetos necessários, mas para poder mostrar que estas localidades possuem viabilidade econômica para serem emancipados por serem de interesses daquelas populações”, pontuou Junior.

Junior lembra que várias tentativas foram feitas, porém não obtiveram sucesso por falta de articulação política mais efetiva e mais competente. “Rondônia precisa de um senador que possa transitar entre os Poderes e saber dialogar para que os projetos rondonienses sejam aprovados com maior brevidade”, finalizou.