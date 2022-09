O deputado estadual e candidato à reeleição Luizinho Goebel (PSC) intensificou a sua campanha nesta sexta-feira (16) e sábado (17) rumo ao quinto mandato para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia promovendo caminhadas, corpo a corpo e reuniões em Rolim de Moura, Vilhena e Itapuã do Oeste, ao longo desta semana.

Desde que oficializou a sua campanha à reeleição Luizinho Goebel tem se dedicado a se reunir com lideranças políticas e conversas com eleitores a fim de ouvir sugestões e expor as suas propostas para colocar em prática, caso reeleito, a partir de fevereiro do ano que vem, quando começa a próxima legislatura.

Na manhã da última sexta-feira, Luizinho esteve no município de Rolim de Moura, realizando caminhada e visitando o comércio local, e a noite participando da convenção do Partido Social Cristão em Vilhena, no sábado de manhã no município de Buritis participando de corpo a corpo no comércio e realizando reunião com lideranças de Buritis.

À noite, o candidato a reeleição deputado Luizinho Goebel, encerrou a agenda na cidade de Itapuã do Oeste com uma grande reunião com lideranças políticas da cidade, com a participação de mais de 200 pessoas.

No corpo a corpo e nas reuniões, Luizinho, estava junto com o candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), o candidato ao senado federal Jaime Bagattoli (PL) e lideranças políticas.