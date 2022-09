Percorrendo o Cone Sul com sua campanha eleitoral, o candidato a deputado estadual Paulo Henrique (PTB), que exerce mandato de vereador em Cacoal, afirma que a aceitação de sua candidatura tem sido muito positiva por todo o Estado num claro reflexo de seu posicionamento na Câmara Municipal de seu Município, “pautado na ética, na coerência e no enfrentamento a desmandos na administração de Cacoal”.

Paulo Henrique afirma que já andou por todas as cidades de Rondônia, e que as demandas que mais lhe têm chegado dizem respeito ao setor de saúde, “que está desestruturado e centralizado na capital, o que traz muitos problemas para a população, que precisa de buscar atendimento em Porto Velho para problemas que poderiam estar sendo atendidas nas cidades polo”.

Ele aproveitou a ocasião para falar sobre sua gestão municipal, onde apresentou projetos importantes voltados ao enfretamento da violência doméstica, além de segurança nas escolas e hortas comunitárias. Mas o forte de seu trabalho está voltado à fiscalização dos atos do prefeito de Cacoal, com forte enfrentamento ao prefeito Adailton Fúria (PSD), com quem tem uma relação muito conturbada, “mas não por questões pessoais, e sim institucionais”, destaca.

Ele critica muito o posicionamento político do prefeito, que considera narcisista e voltado a defender interesse pessoais e familiares, e o considera indigno de confiança em termos de negociação. Em sua avaliação, Fúria merece uma nota cinco enquanto gestor, e no que diz respeito a honradez “é nota zero, não cumpre as promessas que faz e é mentiroso”.

Apesar das divergências, ele afirma que sendo eleito não deixará de atender demandas que eventualmente lhe forem apresentadas pelo prefeito cocoalense, “pois os interesses da população devem estar acima das divergências pessoais, desde que estejam dentro da legalidade e forem coerentes”.

No que diz respeito a ações que pretende promover já no início do mandato está uma forte intervenção no sistema de saúde de Cacoal que está sob responsabilidade do Estado, “dados os desmandos e a situação calamitosa com que se encontram as unidades de saúde da cidade, com possibilidade até de interdição da UTI do Regional dada as condições de insalubridade das instalações”.