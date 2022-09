Rondônia conseguiu, com muitos investimentos e estratégias precisas, manter-se com o sexto melhor Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Brasil, um bom feito diante de um cenário em que a educação mundial foi desafiada com o impacto da pandemia.

O resultado faz parte do novo ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, divulgado na sexta-feira (16).

O resultado positivo é fruto de uma gestão que não interrompeu os investimentos na Educação. Nos últimos quatro anos, foram reformadas mais de 80% das escolas, implantados laboratórios móveis de Ciência e Biologia, renovados laboratórios de informática e adquiridos materiais didáticos de qualidade. Outro grande feito refere-se ao Cartão Alimentação, em que tanto o aluno quanto sua família foram assistidos neste fator, ou seja, os estudantes foram beneficiados, essencialmente em um período de insegurança alimentar. Mediante as circunstâncias, professores e técnicos em Educação, também foram valorizados.

Mesmo com o cenário nacional afetado pela pandemia, o Estado defendeu a sexta posição no ranking nacional, e ficou em segundo lugar na região Norte. O que mostra que Rondônia está dando prioridade à Educação.

CONTEXTO NACIONAL

A nova avaliação do Ideb traz dados referentes à educação brasileira em 2021, em um período de emergência sanitária, e é por isso que o Ministério da Educação – MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira pediu em nota; cuidado ao realizar a análise dos dados do Ideb.

Uma vez que os critérios para compor os indicadores do Idep, o desempenho nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb e a taxa de aprovação podem ter sofrido interferência diante da adoção de diferentes estratégias pedagógicas nos estados, devido à pandemia.

Um dos aspectos que impede uma comparação entre os estados em relação à taxa de aprovação é que, em alguns estados houve a adoção da aprovação automática, o que pode ter influenciado em uma taxa de aprovação maior do que os estados que não adotaram essa medida.

A Secretaria Estadual de Educação – Seduc informou que o estado não adotou a aprovação automática. Os alunos foram avaliados com atividades online, assim como atividades impressas. Além disso, no Ensino Médio, somente 61,4% dos estudantes brasileiros compareceram aos testes do Saeb, levando em consideração o cenário pandêmico.

Desta forma, essa redução da participação dos estudantes também impede que haja comparação fidedigna dos resultados. Mesmo com todos os desafios e particulares da avaliação do Ideb em meio à uma pandemia, a Educação de Rondônia registra na história sua luta pela defesa da educação no pior cenário mundial dos últimos anos; um resultado exitoso.