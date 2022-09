A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no último final de semana – dias 17 e 18 de setembro – realizando atividades de fiscalização ambiental e fiscalização de trânsito ao longo da BR 364, identificou três carregamentos de produto florestal sendo transportado de modo contrário à legislação vigente.

A primeira ocorrência foi registrada no dia 17, sábado, próximo ao km 01, no município de Vilhena, onde nossos policiais identificaram um carregamento de madeira serrada (32,91 m³) com divergência nas espécies transportadas.

Já segunda ocorrência foi registra no dia 18, domingo, próximo ao km 352, no município de Ji-Paraná. Nesta ocorrência as equipes da PRF identificaram um carregamento de madeira serrada (27,43 m³) com divergência nas espécies transportadas.

E por fim, a terceira ocorrência também foi registrada em Ji-Paraná, no mesmo domingo. Dessa vez os policiais identificaram mais um carregamento de madeira serrada (51,61 m³) com divergência nas espécies transportadas.

No total, 111,95 metros cúbicos foram apreendidos pela PRF só nesse final de semana.

Todo o material florestal retido foi destinado para inspeção dos órgãos ambientais e da justiça para posterior destinação. Os condutores que transportavam as madeiras assinaram TCO comprometendo-se a comparecer nos Juizados Especiais Criminais (JECRim) das respectivas Comarcas das apreensões.