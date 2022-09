Entre as propostas que Evandro da Agricultura (PSC) pretende apresentar na Câmara do Deputados está a revitalização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como forma de contribuir na aceleração da parte administrativa dos processos de Regularização Fundiária.

A ação seria desenvolvida a partir de duas metas, sendo a primeira a realização de Concurso Público para contratação de quadros técnicos a fim de melhorar o efetivo do órgão de acordo com a demanda existente não só em Rondônia, como em todo o país; e a outra iniciativa seria a realização de convênios com os Estados, por meio de Acordo de Cooperação Técnica.

“Este tipo de convênio já foi feito em Rondônia com bons resultados, mas

é preciso avançar nesta pauta não só aqui, mas em todo o pais. A

regularização fundiária é uma demanda que precisa ser enfrentada, pois

trata-se de um gargalo que impede o pleno desenvolvimento de nosso

setor produtivo. Em Brasília irei trabalhar no sentido de superarmos essas

barreiras, e a reestruturação do INCRA é uma das alternativas para tanto”,

explica Evandro Padovani.