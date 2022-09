Na noite deste domingo, 17, o Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque e, mesmo com um a menos, venceu por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 57 pontos na liderança da competição e vai dormir com nove de vantagem para o Fluminense, que assumiu a vice-liderança neste domingo. O Internacional joga nesta segunda-feira e pode manter a distância em oito pontos. Já o Santos estaciona com 34 pontos na 11ª colocação.

Com a Data Fifa no próximo final de semana, as duas equipes ganham um intervalo maior para descansar e se preparar para a próxima rodada. No dia 27, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Santos recebe o Athletico-PR na Vila Belmiro. Já o Palmeiras volta a campo no dia seguinte, quando visita o Atlético-MG, no Mineirão, a partir das 21h45 (de Brasília).

O jogo