Líder disparado na produção de soja em Rondônia e até mesmo na Região Norte do país, o Município de Corumbiara vive um momento diferenciado na economia local, dada a elevação na oferta de empregos na cidade, puxada pelos indicadores da agricultura.

De acordo com os dados do IBGE, o Município produziu 171 mil toneladas de soja na safra do ano passado, superando em mais de cinquenta mil toneladas o segundo colocado no ranking na produção do grão, o que tornou Corumbiara uma cidade atrativa para diversos setores da economia, gerando empregos e riqueza.

“Nossa cidade vem num crescente contínuo e constante, e hoje está difícil até mesmo encontrar imóveis para alugar dada a elevação na oferta do mercado de trabalho, algo que acaba tendo reflexos positivos em todos os setores da economia local”, comemora o prefeito Leandro Teixeira Vieira (PSB), o “Leandro da Saúde”.

Ele afirma que Corumbiara torna-se assim um ponto atrativo para os mais diversos setores comerciais, tornando-se uma referência na região do Vale do Guaporé, tendo plenas possibilidades de potencializar seu desenvolvimento e proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

“E a administração municipal vem fazendo a sua parte neste grande momento que estamos atravessando, proporcionando atendimento das demandas que são pertinentes ao poder público local e criando condições para que a iniciativa privada se desenvolva, através da manutenção de estradas, apoio ao setor produtivo e investimentos em infraestrutura. A união entre o povo de nossa cidade, os empreendedores e a administração pública tem sido o diferencial que está trazendo melhorias e desenvolvimento para Corumbiara”, destacou.