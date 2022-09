Foi assinado o termo de fomento do Governo, através da Secretaria de Agricultura (Seagri), com a Associação Regional de Cooperação Agrícola (ARCA), de Alto Alegre dos Parecis, para a aquisição de implementos agrícolas no valor de R$ 160 mil, recurso indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos).

“O apoio ao setor produtivo é uma das prioridades do nosso mandato e temos ainda uma atenção especial para a agricultura familiar, por assegurar a permanência das famílias no campo, produzindo e vivendo com dignidade”, destacou Redano.

O deputado assegurou recursos para melhorias nas estradas, incluindo a troca de pontes de madeira por tubos armcos ou corrugados, além da destinação de investimentos para a compra de equipamentos agrícolas, para apoiar o setor produtivo.

“O setor produtivo é o que sustenta a nossa economia e o fortalecimento da atividade agropecuária é uma necessidade, e sempre investimos no fortalecimento da agricultura familiar”, completou Redano.

Mais ações

No ano passado, o deputado assegurou para Alto Alegre dos Parecis recursos que somaram mais de R$ 400 mil, aplicados na compra de motos para os agentes de saúde e na compra de tubos corrugados, para a troca de pontes de madeira.