O programa de habitação popular busca facilitar o acesso da população, sobretudo de baixa renda, à casa própria, uma iniciativa do Governo Federal que começou em 2009 e se tornou uma das propostas do candidato a deputado federal Rafael Maziero.

O candidato afirmou que buscará retomar e lutar pelas habitações para famílias de baixa renda de Rondônia, pois é um direito de todo brasileiro.

Maziero em uma de suas visitas ao município de Ji-Paraná foi comunicado sobre as habitações que ali se encontravam, cerca de 1.500 apartamentos, paradas há mais de 6 anos e sem data de retorno ou sequer um comunicado sobre a retomada do projeto e, principalmente, sua distribuição.

Com isso, Rafael afirmou: “Conforme me comunicava com a população de outros municípios e também com apoiadores de Vilhena, escutava a mesma contestação do povo: Obras paradas, necessidade de uma casa, ou que não conseguiram, e de pessoas que perderam a sua habitação. Muito triste essa situação, pois o programa já ajudou muitas famílias e nós sabemos disso e agora se encontra parado.”