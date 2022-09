Afirmando ser contra os gastos do Fundo Eleitoral, conhecido como “Fundão”, o candidato a deputado estadual, Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 19, para comentar a respeito do seu jeito de pedir apoio nas ruas na sua pretensão de chegar à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Segurando um cartaz com seu nome e número, ele pede apoio a sua candidatura em cruzamentos das principais avenidas de Vilhena. Na imagem, ele aparece na avenida Melvin Jones.

Ao site, o comunicador disse que, apesar de ter caído na sua conta uma parcela do Fundo Partidário, sua campanha é “Zero Fundão”, sem contratação de formiguinhas ou adesivos em carros.

“O dinheiro ao qual temos direito está na minha conta, mas não vou usar. Não vou gastar o dinheiro do povo num momento em que existe carência na Saúde pública e famílias atravessam dificuldades”, garante.

O comunicador afirmou que continuará com sua campanha “pé-no-chão, gastando a sola da bota” e dialogando com a população. “Não tenho essa coragem de usar esse ‘fundão’, sabendo que falta dinheiro no hospital para os pacientes ou uma cesta básica para os mais necessitados”, disse.

