No último sábado, 17, na quadra da escola estadual Álvares de Azevedo aconteceu à disputa da Copa Rondônia de Taekwondo, que representou a segunda etapa do campeonato rondoniense de Taekwondo. A Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena (ASPFV) sagrou-se campeã.

A ASPFV apoia o projeto social lutando para um futuro, no qual crianças e jovens treinam Taekwondo nas instalações da delegacia de Polícia Federal com a supervisão do agente federal Santana, que também é mestre de Taekwondo.

A competição também foi seletiva para a Copa do Brasil, que será disputada em Recife/PE, em novembro, a atleta e destaque no feminino, Brenda Gonçalves de Souza, aluna do mestre Josué, representará Vilhena nessa competição nacional.

A Classificação Geral ficou assim:

1ª Lugar: Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena/RO;

2º Lugar: Academia Martins Taekwondo – PVH;

3º Lugar: CTPM – Colégio Tiradentes – PVH;

4º Lugar: Associação Bushido (Academia Josué) – Vilhena/RO;

5º Lugar: Associação Cruz Taekwondo – PVH e

6º Lugar: Sparta Academy II – PVH.