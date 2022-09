A Polícia Militar de Rondônia por meio das Forças de Segurança Pública compostas pelo Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas – BPFRON, Batalhão de Choque- BPCHOQUE e 6º Batalhão – 3º Companhia PM em Nova Mamoré, durante a Operação Hórus Rondônia, Guardiões da Fronteira, em combate aos crimes transfronteiriços, prenderam no dia 19 de setembro deste ano, em Nova Mamoré, Rondônia, P. I. S. S., acusado de ter matado Luzia Nascimento de Freitas, sua amásia, no dia anterior.

De acordo com o BPFron, após os policiais militares tomarem ciência de um feminicídio ocorrido na cidade de Nova Mamoré conforme ocorrência registrada de Nº 162334/2022, que o autor do crime foi identificado como sendo Pedro, (vulgo índio) tendo como vítima Luzia Nascimento de Freitas, sua amasia, iniciaram as diligências para prender o acusado. Após cometer o crime o suspeito tomou rumo ignorado, que horas depois do fato populares teriam visto ele próximo a terceira linha do Ribeirão na zona rural de Nova Mamoré.

Os policiais militares naquela região em uma busca ininterrupta, que por volta das 19horas de ontem, 19, foi recebida uma nova informação pela central de operações que o autor do feminicídio estaria em um vilarejo na 3ª linha do Ribeirão no Km 12. A equipe ao chegar no local encontrou o autor do crime em um posto de combustível, que imediatamente recebeu voz de prisão. Ao ser indagado sobre o crime de feminicídio o mesmo confessou que foi autor do crime que a motivação teria sido por ciúmes da sua amasia.

Ele foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil em Nova Mamoré. Após consulta nominal de constou um mandando de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça, em Porto Velho.