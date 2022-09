Refeição completa: arroz, feijão, salada, macarrão, frango empanado e uma banana de sobremesa, esse é um dos cardápios servido no Portal Eventos em Porto Velho, por apenas R$ 2, às famílias rondonienses, em dificuldade financeira.

Isso tornou-se possível devido ao Programa Prato Fácil da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, que credenciou 17 restaurantes em vários municípios do Estado, com a finalidade de vender as refeições a baixo custo, sendo que o restante da despesa é paga pelo Estado de Rondônia, que destinou mais de R$ 24 milhões ao programa.

O Portal Eventos está localizado na zona Leste, na BR 364, km 5, sentido Cuiabá. No local, todos os dias, são disponibilizadas 333 refeições para os inscritos no CadÚnico e constantes na base de dados do Sistema Prato Fácil.

Muitas famílias do residencial Morar Melhor e bairros próximos como Cascalheira e Três Marias, diariamente se beneficiam das refeições. Elas têm a opção de almoçar no local ou fazer a retirada das marmitas e levarem para casa. O empresário Marcus Vinícius Josefovicz destacou a importância da iniciativa do Estado, especialmente para os mais carentes.

‘‘Esse é um bom programa, que ajuda a gente, que trabalha com alimentação, e muito mais ainda, a população carente. Muita gente não sabe a realidade da população, só quem está vivendo isso e os que estão vendo o dia a dia deles é que têm essa dimensão. Há pessoas com dificuldade até de juntar os R$ 2, ficam contando as moedinhas. É comum entre eles, fazer da marmita, almoço e janta. E o atendimento que damos a eles e a alimentação é com qualidade“, afirma Marcus Vinícius, ao salientar que com o movimento a mais, contratou mais três pessoas, inclusive foram recrutadas da fila de clientes do Prato Fácil.

Uma dessas pessoas é Joana Paula Lima. Ela estava desempregada há cerca de um ano, quando teve a oportunidade de trabalhar no Portal Eventos. ‘‘Eu era uma das clientes do Prato Fácil, vinha todos os dias pegar marmitas para mim, meu pai, minha mãe e irmãs. Então perguntei se podia enviar meu currículo, o dono disse que sim, analisou, e logo me chamou para a entrevista, e estou há três meses como atendente do Prato Fácil, já conhecia como funcionava, mas fui pesquisar para entender a origem do programa. Estou muito feliz e grata com essa oportunidade’’.

ENFRENTAMENTO À FOME

Quem também é grato ao Prato Fácil é Uanderson Lopes, que descobriu o programa quando estava desempregado e conta o quanto essa iniciativa do Estado de Rondônia o ajudou. ‘‘Esse mês consegui um trabalho temporário, mas já estava há muito tempo em uma situação financeira difícil, e o Prato Fácil me ajudou muito, pois faço uma boa refeição, gastando apenas R$ 2’’.

Moradora do Morar Melhor, a autônoma Cristiane Nogueira, passou há um mês almoçando no Portal Eventos junto à filha. ‘‘Fiquei sabendo das refeições a R$ 2 através dos meus vizinhos, e são muito gostosas. Ajuda muito nesse momento difícil’’, assegura. A dona do lar, Jéssica Teixeira, as crianças e o marido também estão sendo beneficiados com o Prato Fácil. ‘‘Economiza bastante, sai muito mais em conta, que fazer o almoço em casa, sem falar que a comida é muito boa’’ conta ela, ao destacar que a renda da família vem do trabalho do marido, como motorista de aplicativo.

Vanelda de Oliveira, que está desempregada, ficou sabendo do Prato Fácil por meio de uma reportagem na televisão. ‘‘Consigo economizar muito, tanto com comida quanto com gás, pois assim só preciso fazer a janta para mim, minha filha e o meu esposo’’, afirma ela.

A ampliação da rede de restaurantes Prato Fácil faz parte do Plano do Governo para 2023.

Dúvidas sobre o programa Prato Fácil podem ser esclarecidas pelo e-mail: seas.pratofacil@gmail.com e pelo contato (69) 98448-1847 e no atendimento das 7h30 às 13h30. Por meio do endereço eletrônico https://rondonia.ro.gov.br/ seas/programas-e-projetos/ pratofacil/ é possível consultar todos os restaurantes credenciados pelo Prato Fácil.