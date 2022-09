Expedito Junior, candidato ao senado federal pelo (PSD), lembrou que a área de eventos na capital precisa de apoio político uma vez que gera emprego e aquece o comércio.

“Porto Velho não tem mantido um calendário fixo para eventos porque é um setor muito desprezada por suas autoridades.

A Expovel, Flor Maracujá e o carnaval de rua necessitam que o poder público subsidie estas festas como forma de geração de emprego e renda. O setor de eventos gera riqueza”, disse.

De acordo com o candidato a senador, seus adversários estão exercendo cargos anos sem agir concretamente em favor ao lazer, turismo e eventos da capital e interior. Os poucos existentes, segundo Júnior, são iniciativas isoladas do setor privado, mas sem o apoio público. “Os produtores culturais querem apoio para os eventos destinados à população sem que este apoio signifique investimentos perdulários. A cultura e os movimentos populares de abrangência estadual não querem privilégios, precisam, para seus eventos, o apoio público que pode ser dado de várias formas, inclusive, de estrutura”, explicou Júnior.

Expedito lembrou ainda das péssimas condições do estádio Jorge Teixeira que precisa ser modernizado e as obras paliativas feitas não resolvem suas deficiências. “Nosso estádio é velho, ultrapassado e mal cuidado. A saída seria uma parceria público privada para modernização, mas este governo não tem interesse porque não reconhece como prioridade o esporte. No Senado Federal irei dialogar com o setor privado para que abrace a ideia de uma PPP para nossa principal praça de esportes”, comenta.