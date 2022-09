Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula, estará em Rondônia nessa quinta-feira, 21, ocasião em que cumpre agenda carregada na companhia de Daniel Pereira (Solidariedade) e Anselmo de Jesus (PT), candidatos a governador e vice-governador, respectivamente.

Geraldo Alckmin (PSB) chega ao Estado na reta final da disputa pelo governo de Rondônia, numa demonstração de prestígio da chamada “candidatura progressista” no Estado.

Ele vai falar para empresários em reunião agendada para o próximo dia 22, na sede da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero).

A confirmação foi feita no início da semana por Daniel Pereira. Em crescimento, como mostram números de última pesquisa do Ipec, o candidato aposta em uma agenda positiva para a área econômica do Estado para dar o que vem chamando de a “grande virada” e assegurar vaga no segundo turnos das eleições de 02 outubro.

Alckmin terá ainda uma reunião – na sede social do Sindsef-RO – com candidatos a deputados estaduais, federais, senado, além de representantes de entidades sindicais, movimentos sociais, povos indígenas e comunidade LGBTQIA+.

SÓ EM RONDÔNIA

Mostrando força junto ao presidente Lula, a vinda de Alckmin foi costurada pelo candidato a governador, Daniel Pereira. Junto com seu vice, Anselmo de Jesus, Daniel foi o primeiro candidato a governador da Região Norte a declarar apoio à aliança união PT-PSB, durante evento em São Paulo, na fase mais crítica para a formação da chapa majoritária à Presidência da República.

Mesmo com nomes importantes da política regional como o ex-governador e ex-senador Jorge Viana, do PT Acre, Alckmin não irá ao Estado vizinho. Para lideranças nacionais, isso comprova a força de Daniel e o compromisso que a chapa terá com Rondônia após as eleições.

CARREATA

A organização da campanha de Daniel Pereira anunciou ainda uma carreata – com militância dos partidos que formam a Frente Democrática – que irá percorrer as principais ruas da área central da cidade até o Aeroporto Jorge Teixeira, onde Alckmin embarca em avião fretado e volta ao sudeste do país.