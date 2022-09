O recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) A.S.T., de 25 anos, sofreu acidente automobilístico na manhã desta terça-feira, 20, na área rural do município de Alto Alegre dos Parecis.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o recenseador dirigia um carro Fiat Uno pela linha P-40, quando um bezerro teria cruzado a estrada, para não bater no animal, desviou, mas acabou perdendo o controle do veículo e bateu no barranco as margens da via.

Apesar do forte impacto, o jovem que estava sozinho no carro não se feriu gravemente. O acidente aconteceu aproximadamente 15 quilômetros da cidade.

A Polícia Militar de Alto Alegre dos Parecis foi ao local para registrar a ocorrência.