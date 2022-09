Em 2018, um projeto nacional transformador foi apresentado ao Brasil na figura de Jair Bolsonaro.

Político expoente da nova direita brasileira, o ex-capitão do Exército foi conquistando importantes aliados. Quatro anos depois, nem todos continuaram fiéis ao atual presidente, corrompidos por projetos de poder paralelos.

Em Rondônia, o empresário Jaime Bagattoli foi um dos poucos aliados que permaneceu totalmente alinhado ao projeto de Bolsonaro, mesmo não conquistando a cadeira no Senado, na qual disputou em 2018.

Agora, em 2022, Jaime sabe que esta não será apenas uma eleição, mas o momento de reafirmar as propostas e crenças que caracterizam a direita brasileira e que podem salvar o país de um novo retrocesso.

“Os últimos quatro anos foram de muito avanço para o Brasil. Com luta e trabalho, protegemos nossa economia, impedimos o retorno da corrupção e neutralizamos as ameaças à liberdade de nosso povo”, afirma Jaime.

Candidato novamente ao Senado, agora pelo Partido Liberal (PL), Jaime Bagattoli é o único dos concorrentes em Rondônia que tem apoio formal do presidente, seja por pertencer a mesma legenda partidária, seja pelos registros de apoio nas redes sociais.

“Precisamos de gente na Câmara e no Senado que estejam dispostas a trabalhar em equipe para o bem do Brasil e do nosso Estado e o Jaime, com certeza, é uma promessa quanto a isso”, reforçou o presidente em vídeo durante encontros com o empresário.

Entre os dois, há inúmeros pontos em comum, como a defesa do conservadorismo, da pátria, família, do setor produtor e da geração de emprego e renda.

“Nos momentos mais desafiadores, continuei apoiando o presidente. Aqui, em Rondônia, trabalhamos e produzimos para que o país tivesse os recursos necessários para salvar vidas e a economia durante os momentos mais difíceis da pandemia”, lembrou Jaime.

Para o empresário, a decisão de disputar novamente o Senado é uma questão de lealdade a tudo que o presidente representa e que o país precisa para seguir livre e próspero.

“Lealdade. É com esse sentimento que queremos levar e aprovar propostas junto ao presidente. Fazer o Senado servir ao povo, ajudar quem mais precisa e trabalhar para tornar Rondônia e o Brasil grandes”, finaliza Jaime.