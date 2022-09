– Hoje sem dúvida o Grêmio deu um passo enorme para voltar à Série A. Era um adversário direto que briga para subir. Faltando sete jogos botamos 10 pontos de vantagem, é uma gordura importante – afirmou Renato

Apesar do placar elástico, o jogo não foi tão simples assim. O Grêmio até iniciou bem e criou duas chances. Em uma delas, a bola não entrou por centímetros, pois Rafael Thyere tirou-a em cima da linha. No entanto, na medida que o gol não saia, o time perdeu fôlego e a tensão já tomou conta das arquibancadas.

O que comprova a impaciência do torcedor, mesmo com Renato à beira do campo, foram as vaias ouvidas após o apito final do primeiro tempo no estádio.

Mas o vestiário novamente apareceu para, desta vez, mudar o rumo da partida. O Grêmio retornou com uma disposição e ímpeto diferente. Manteve o mesmo estilo de jogo, apostando na velocidade, mas foi mortal.