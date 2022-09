A candidata a deputada estadual Ieda Chaves ampliou sua agenda de campanha nos últimos dias e tem visitado diversas regiões do perímetro urbano da capital, linhas rurais e distritos.

Nos últimos dias, Ieda realiza caminhadas pelos bairros e reuniões noturnas para apresentar seus projetos de campanha.

Sempre ao lado do candidato a deputado federal, Maurício Carvalho, Ieda defende projetos voltados à estruturação das famílias, educação, saúde e ampliação de ações sociais voltadas ao desenvolvimento e o empoderamento das pessoas, contando com o apoio do marido, o prefeito Hildon Chaves, além de Mariana Carvalho, candidata ao Senado e do Governador Marcos Rocha, que concorre à reeleição.

Uma das metas de mandato de Ieda é fomentar os projetos de ação social com os quais colabora, de modo que essa corrente do bem ganhe outros municípios do Estado, ampliando seu raio de colaboração a entidades de diversos municípios de Rondônia. “Eu sempre tive vontade de criar alguma entidade para colaborar mais, contudo entendi que a minha missão para ação social é ajudar aquelas pessoas que já fazem tanto com tão pouco e que transformam os meios onde vivem. Enquanto deputada quero fazer ainda mais por esta área tão importante para nossa sociedade”, garantiu.

Ieda agradeceu o apoio que tem recebido nas ruas e por todo engajamento que seu projeto tem conquistado. “Gostaria de agradecer imensamente todo carinho que tenho recebido nas ruas. Nosso projeto foi todo construído pensando no bem-estar das pessoas e a prova de que estamos no caminho certo é o engajamento que vemos por onde passamos. Obrigada a todos”, agradeceu.