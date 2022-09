O reconhecimento aos serviços de infraestrutura e melhorias no município de Cacoal com ações do governador coronel Marcos Rocha, candidato ao Governo de Rondônia pelo União Brasil, foi comprovado no último sábado (17), durante agenda ocorrida na Capital do Café, com a presença do prefeito Adailton Fúria que selou um compromisso de apoio para que o trabalho continue e o Estado de Rondônia mantenha avanço no desenvolvimento.

Adailton Fúria, que se juntou com mais 33 prefeitos de Rondônia para reforçar apoio, declarou ainda que a gestão do coronel Marcos Rocha a frente do Governo do Estado marcou história no município de Cacoal, com investimentos pontuais na infraestrutura, como o projeto “Tchau Poeira”, em que foram destinados mais de R$ 30 milhões para obras de pavimentação e recapeamento de ruas da cidade.

Também foi selado pelo prefeito Adailton Fúria junto ao coronel Marcos Rocha, o compromisso de avanços e melhorias na Macrorregião II de saúde, que contempla 34 municípios na região de Cacoal, “para trazer mais saúde aos rondonienses”.

“Realizamos uma caminhada fantástica e selamos esse compromisso com o governador coronel Marcos Rocha para que dê continuidade e continue avançando cada dia mais em todo Estado. Um governo que está fazendo história em Cacoal com investimentos pontuais na infraestrutura da cidade”, destacou o prefeito.

GESTÃO MUNICIPALISTA

O coronel Marcos Rocha, que durante sua campanha, tem conquistado os prefeitos com sua gestão municipalista por Rondônia, agradeceu ao prefeito Adailton Fúria pelo apoio em sua caminhada.

“Vamos andar para frente e precisamos juntar todos que tenham boa vontade e com o mesmo propósito de desenvolver nosso Estado, criar oportunidade e melhorar a vida da nossa população. Vamos juntos com visão, compromisso e Deus no comando. Todos os municípios, inclusive Cacoal, serão abençoados com um bom governo, que vai estar dando continuidade e sem pandemia”, declarou o coronel Marcos Rocha.