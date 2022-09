Investido na condição de prefeito interino, Ronildo Macedo (Podemos) não ficou satisfeito ao ver iniciativas de sua gestão no Executivo encontrarem resistência para aprovação pela Câmara Municipal de Vilhena.

Na sessão ordinária desta semana, dois projetos de autoria de sua administração acabaram sendo retirados de pauta a pedido da vereadora Clérida Alves (Avante), os quais se referiam à contratação emergencial de profissionais de saúde e iluminação pública nas duas BRs que atravessam o perímetro urbano e em suas marginais, sob alegação que deveriam passar por análise mais detalhada.

Ouvido pelo Extra de Rondônia acerca do caso, o prefeito, que também é vereador nesta legislatura e está apenas cumprindo com obrigações institucionais inerentes a conjuntura político-administrativa local, disse ter ficado “muito surpreso” com a atitude da colega.

“Em quase seis anos de mandato na Câmara dos Vereadores de Vilhena é a primeira vez que eu vejo um projeto que diz respeito a melhoria na Saúde, setor que precisa urgentemente de suporte e medidas para sanear suas deficiências, ser barrado assim desta forma. Em meu ponto de vista, o Legislativo deveria tramitar a matéria seguindo o rito normal e atuar na fiscalização em sua aplicação, sendo que, caso houvesse necessidade, tomasse então medidas cabíveis em caso de algum problema, mas jamais ficar ‘segurando’ o projeto”, argumenta.

O mesmo se refere ao caso da proposta de investimentos para iluminação pública nos trechos urbanos das BRs 174 e 364, que, conforme Macedo, “é uma antiga reivindicação de moradores e empresários a fim de proporcionar segurança e melhorias no sistema de tráfego nestes setores da cidade e, no entanto, se ‘trava’ o projeto sem que haja alguma justificativa pertinente, pois tanto um quanto o outro processo já está na Câmara para avaliação há vários dias”.

O prefeito acredita que, na verdade, o que está acontecendo, não tem nada a ver com dúvidas ou critérios técnicos, mas sim se trata de ato com motivação política, “tentando atrapalhar o trabalho que estamos executando com muito zelo e transparência à frente da administração municipal, algo lamentável pois não é o Ronildo quem acaba prejudicado, mas sim a população de Vilhena, especialmente quem depende de atendimento na saúde pública”.