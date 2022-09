A Juíza Eleitoral, Liliane Bilharva, O promotor de justiça, João Paulo Lopes, e a chefe do Fórum Eleitoral, Fabíola Canuto, concedem entrevista ao jornalista Noel Nascimento, no “Programa do Noel”, transmitido pela Rede TV Vilhena.

As autoridades judiciárias e do Ministério Público falam sobre atos de campanha e propaganda eleitoral nesta reta final do primeiro turno das eleições gerais 2022.

ASSISTA:

