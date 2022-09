De passagem por Vilhena nesta quinta-feira, 22, o candidato a deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) esteve na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre o momento de sua campanha eleitoral, com foco específico no Cone Sul.

Maurício comentou que está trabalhando pelo Estado todo, mas tem uma predileção especial por Vilhena e região, onde surgiu o primeiro projeto de expansão da universidade de sua família, há quase uma década. “Estamos presentes na vida e na economia do Cone Sul desde 2.014, gerando empregos e renda, além de formarmos dezenas de profissionais nas mais diversas áreas através de nossos cursos superiores. Hoje temos na cidade de Vilhena 250 empregos diretos e centenas indiretos. estamos investindo na construção de um campus com mais de 10 mil metros quadrados, portanto, me sinto muito à vontade para afirmar que minha candidatura representa sim esta região, e que vou trabalhar muito pelas cidades sulistas em meu mandato parlamentar”, garantiu.

Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar que sua irmã, a deputada federal e candidata ao Senado Mariana Carvalho destinou mais de R$ 13 milhões em emendas para Vilhena, “além de muitos recursos de vulto às demais cidades sulistas, e vamos não só dar continuidade a esta dedicação ao Cone Sul, como também potencializar com os nossos mandatos conjuntos”.

Maurício garante ter metas e projetos para atender demandas de vulto que a população está pedindo nesta campanha, caso da descentralização da saúde, da abertura do mercado rondoniense aos países andinos através de estrutura alfandegária em Guajará-Mirim, da duplicação da BR e de investimento em segurança pública na fronteira internacional com a Bolívia e na promoção de ações sociais para atender moradores de rua da capital e do interior.

Otimista com o andamento de sua campanha, ele percorre outras cidades da região Sul ainda esta semana, e depois retorna para Porto Velho, cidade da qual é vice-prefeito, e centra suas forças nos polos regionais nesta reta final para conquistar seu objetivo.

Em caso de eventual mandato federal, ele garante que irá pautar sua atuação de forma “municipalista”, sendo parceiro das cidades de Rondônia e “dando uma atenção toda especial para Vilhena e região, que sempre nos acolheu e apostou no sucesso de nossos empreendimentos por aqui, numa parceria que vem trazendo ótimos resultados para todos”.