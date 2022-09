CASA & DECORAÇAO

Na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, registrei a atenciosa consultora de vendas Syndell Foli que atende na maior loja de móveis e decoração em Rondônia. Syndell é filha do sócio proprietário Otávio Foli.

LANÇAMENTO DO FASTBACK

PSV FIAT

Em Cacoal, no último dia 14, aconteceu o lançamento do FASTBACK – Mais Novo SUV da FIAT, autêntico e imponente em um clássico design ítalo-brasileiro produzido em Betim/MG. Principal lançamento da marca italiana em 2022 chegou ao mercado em três versões: Audace, Impetus e Limited Edition Powered By Abarth. Na foto a dinâmica e capacitada equipe da concessionária PSV FIAT na Capital do Café, do renomado Grupo Gilberto Miranda comandado pela empresária Poliana Miranda.

SICOOB FRONTEIRAS

23 ANOS EM CACOAL/RO

Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, pioneira no cooperativismo de crédito na Capital do Café, a SICOOB FRONTEIRAS conta hoje, com mais de 14 pontos de atendimentos com agências em Ministro Andreazza/RO, Cerejeiras/RO e Colorado do Oeste/RO, Pontes e Lacerda/MT, Barra do Bugres/MT, Mirassol D’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Nova Olímpia/MT e Arenápolis/MT, São Gabriel do Oeste/MS, Rio Verde de Mato Grosso/MS e Camapuã/MS e na última segunda-feira, DIA 19, festejou 23 ANOS, com café da manhã especial para os clientes e colaboradores. Na foto parte da atenciosa e capacitada equipe de colaboradores e diretores.

O pecuarista e cooperado Osmar Passarelli foi recepcionado pelo advogado Vornei Bernardes da Costa sócio fundador da SICOOB FRONTEIRAS, durante café da manhã, no último dia 19, em comemoração aos 23 ANOS da renomada cooperativa de crédito em Cacoal/RO.

O empresário Gilmar Odorisi sócio fundador da SICOOB FRONTEIRAS entre os diretores administrativo Tiago Zandoná e de negócios Rose Repiso, no último dia 19, no café da manhã em comemoração aos 23 ANOS da cooperativa de crédito em Cacoal/RO.

A gerente Stefanie Bizi do Agronegócio da SICOOB FRONTEIRAS recepcionou os empresários cooperados Jocimar Sepp e o filho Eduardo Yamada Sepp da tradicional Distribuidora FRIOS CACOAL, no último dia 19, no café da manhã em comemoração aos 23 ANOS da cooperativa de crédito em Cacoal/RO.

A farmacêutica e bioquímica Lídia Yassuda Moreira da YASSUDA Farmácia de Manipulação prestigiou no último dia 19, o café da manhã em comemoração aos 23 ANOS da cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO.

O pecuarista e cooperado André Honorato foi recepcionado pelos diretores de negócios Rose Repiso e administrativo Tiago Zandoná da SICOOB FRONTEIRAS, no último dia 19, no café da manhã em comemoração aos 23 ANOS da cooperativa de crédito em Cacoal/RO.

Na 2ª edição da promoção “INVESTIR É PARA TODOS” que a cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS realizou junto a todas as cooperativas, foi sorteado mais de R$10 milhões em prêmios, distribuídos em 5.300 vales-poupança, que variaram de 1 mil a 30 mil reais. Na foto uma das ganhadoras, cooperada em Cacoal/RO, entre as colaboradoras Sandra Cristina e Lorena Paula da renomada agência da Capital do Café.

FORMAÇÃO AVANÇADA DE LÍDERES

SICOOB FRONTEIRAS

Em Cuiabá/MT, time de líderes de profissionais das agências de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul da SICOOB FRONTEIRAS finalizou uma das etapas do ciclo, após seis meses de muito estudo e aprendizagem, com o objetivo de aplicarem uma gestão melhor, humana e eficiente nas cooperativas de crédito.

MAMORÉ – CASE IH

INAUGURAÇÃO EM CEREJEIRAS

A MAMORÉ Máquinas Agrícolas foi fundada em 2014, pelos sócios proprietários Ely Valença da Silva e Luiz Alberto Gotardo Filho, que investiram maciçamente na abertura e expansão da marca CASE IH para todo o estado de Rondônia. Acompanhando o crescimento exponencial do agronegócio no estado, Ely e Luiz Alberto inauguraram em Cerejeiras, no último dia 15, a sua sexta loja, a quinta em Rondônia, região que já era atendida pela matriz de Vilhena. Na foto, representando a CASE IH Henrique Bohnen e Thiago Oliveira entregaram placa para os sócios proprietários da renomada empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas.

INAUGURAÇÃO MAMORÉ – CASE IH

CERIMÔNIA RELIGIOSA

Em Cerejeiras/RO, Frei Carlos ministrou a benção na solenidade de inauguração da MAMORÉ Máquinas Agrícolas e parabenizou os sócios proprietários Ely Valença da Silva e Luiz Alberto Gotardo Filho.

Esposa do sócio proprietário Ely Valença da Silva, a simpática Maria da Glória Ferreira Valença louvou com hino a inauguração da MAMORÉ Máquinas Agrícolas em Cerejeiras/RO, seguida de singela oração pelo genro Rafael Magalhães Queiroz.

O sócio proprietário Ely Valença da Silva da MAMORÉ Máquinas Agrícolas com a esposa Maria da Glória Ferreira Valença, a filha caçula Sarah Valença, o genro Rafael Magalhães Queiroz e as netinhas Helena Louise e Júlia Caroline, durante a festa de inauguração da loja em Cerejeiras/RO.

Em Cerejeiras/RO, no último dia 15, na prestigiada inauguração da MAMORÉ Máquinas Agrícolas estou entre os sócios proprietários Luiz Alberto Gotardo Filho com a esposa Thayse Freiberger Gotardo e seu pai empresário Luiz Gotardo, e Ely Valença da Silva com a esposa Maria da Glória Ferreira Valença.

Parte da atenciosa e capacitada equipe de colaboradores e a diretoria da MAMORÉ Máquinas Agrícolas na solenidade de inauguração da loja em Cerejeiras, prestigiada por empresários do agronegócio, autoridades e representantes da CASE IH.

Em Cerejeiras/RO, no último dia 15, megafesta foi realizada para a inauguração da mais nova loja da MAMORÉ Máquinas Agrícolas. Inúmeros garçons serviram os convidados recepcionados com o saboroso e completo churrasco do badalado AÇOUGUE 154 de Cuiabá/MT, empresa especialista no segmento de carnes especiais, que atende com todos os acessórios para churrasco.

Em Cerejeiras/RO, no último dia 15, megafesta foi realizada para a inauguração da mais nova loja da MAMORÉ Máquinas Agrícolas. O público convidado se serviu à vontade com a cerveja artesanal da CERVEJARIA VANDOGH de Tangará da Serra/MT, de propriedade de Luiz Alberto Gotardo Filho, além de ser servido pelos garçons whisky, vinhos, espumantes e refrigerantes.

8º LEILÃO SHOW SOLIDÁRIO

Hospital do Câncer de Cacoal

Em Cacoal/RO foi realizado o lançamento do 8º LEILÃO SHOW SOLIDÁRIO do Hospital do Câncer de Cacoal pela empresária Vera Travain Bianchini presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni. O Leilão será ONLINE e acontece no DIA 16 DE OUTUBRO, com transmissão ao vivo pelo @hospitaldanielcomboni. Conta para contribuição em dinheiro pelo PIX 06.052.929.0001-40 – Agência 3271 – C/C 929930 Sicoob Credip. Realização: ASSDACO / Hospital São Daniel Comboni / Associação Amor Fraterno (Casa de Apoio do Câncer de Cacoal/RO).