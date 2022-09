Em reunião realizada na tarde da quinta-feira, 22, no auditório da Câmara de Vilhena, a Juíza Eleitoral da Comarca de Vilhena, Liliane Bilharva, junto com o Promotor de Justiça Eleitoral, João Paulo Lopes, e a Chefe do Fórum Eleitoral, Fabíola Canuto, atenderam imprensa e representantes de partidos políticos falando a respeito das normas gerais das eleições do próximo dia 02 de outubro, assim como prestando informações que podem ser úteis aos eleitores nestes dias que antecedem ao pleito.

Não há muitas novidades no que diz respeito a fiscalização desta reta final de campanha, assim como no dia da eleição, assim como nas normas já aplicadas em outros pleitos.

Ficou informado que o eleitor pode se manifestar silenciosamente e de forma individual com relação ao seu voto; a boca de urna será coibida pelas autoridades policiais – com Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal e Militar atuando no patrulhamento ostensivo; não haverá transporte gratuito de eleitores; os candidatos estão sendo orientados para não promover muita movimentação nas sessões eleitorais; e o derrame de material de campanha na véspera da votação será controlado, com equipes de limpeza nas ruas durante a noite do sábado e madrugada do domingo, podendo serem detidas as pessoas que estiverem espalhando a propaganda e os candidatos responsabilizados por tal situação.

Até aí nada de novo, mas há algumas mudanças importantes. A principal delas diz respeito à urna eletrônica, que onde o eleitor terá de votar cinco vezes para os cargos em disputa, com cada voto só podendo ser confirmado após surgir a foto do candidato na tela, algo que pode levar cerca de três segundos após ser teclado o número escolhido.

Outra mudança diz respeito às urnas eleitorais de alguns pontos tradicionais de votação, que por motivo de força maior tiveram de ser mudadas de local. É o caso das urnas que eram instaladas na Escola Castelo Branco, cujas sessões foram transferidas para o Colégio Machado de Assis; e as sessões que ficavam nas escolas Mario Grasso e Ronaldo Aragão que desta vez estarão disponíveis na Escola Marechal Rondon. Nestes casos, a mudança ocorreu em virtude de obras nos locais originais de votação.

A Justiça Eleitoral também alerta que eleitores que possuem títulos expedidos antes de 2.017 que houve muitas mudanças nos locais de votação, particularmente nas sessões instaladas no lado da cidade onde estão bairros com Jardim América e imediações. Nestes casos, o recomendado é que o interessado pesquise no site do TSE, na aba “Consulta do Eleitor”, onde se confirma a situação do título da pessoa e se confirma o local onde ela vota.

Os eleitores que precisarem justificar o voto poderão fazê-lo em qualquer uma das 208 sessões eleitorais da cidade, e é importante frisar que este ano as urnas estarão à disposição do público entre 07h e 16h do dia 02 de outubro. Foi sugerido que o eleitor leve uma “cola” com os números de seus candidatos, e a ordem da votação, por cargos, será a seguinte: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente.

As demais informações prestadas pelas autoridades dizem mais respeito aos candidatos e representantes dos partidos, e foram dadas explicações e demonstrações quanto ao funcionamento das urnas, assim como foi explicado que este ano a realização de carreatas e passeatas de candidatos no dia anterior ao pleito deverão ter o bom senso como parâmetro, a fim de evitar incidentes ou mesmo a intervenção das autoridades no sentido de organizar os desfiles.

Os coordenadores de campanha terão até a próxima terça-feira, 27, para apresentarem um cronograma viável para todos a fim de não necessitar que as autoridades tenham que organizar as manifestações de véspera.